'Хорошая новость – я буду жить'. Звезде фильма 'Гуцулка Ксеня' диагностировали рак

Украинская киноактриса Екатерина Молчанова, известная по роли Мэри в фильме "Гуцулка Ксеня", рассказала о своей борьбе с онкологией. По словам звезды, в феврале этого года ей диагностировали рак груди.

В начале весны 2024-го артистка перенесла операцию – врачи вырезали злокачественную опухоль. Молчанова рассказала на своей Instagram-странице, что специалистам удалось сохранить грудь, на теле осталось "несколько красивых шрамов".

"Еще на плановом визите к гинекологу в начале декабря, я попросила посмотреть грудь. Делаю проверки с УЗИ каждый год. В моей семье с обеих сторон женщины болели раком. Так что я всегда следила за этим", – делится актриса. Она добавила, что ей очень повезло, ведь болезнь диагностировали на ранней стадии и раковые клетки оказались неагрессивными. "Поэтому химиотерапия не нужна", – пишет Молчанова.

Впрочем, отмечает звезда, сейчас она проходит курс радиотерапии. "Так как мой рак гормонозависим, то теперь 5 лет я буду каждый день принимать лекарства, которые блокируют женские гормоны и меня введут в искусственную менопаузу чтобы снизить вероятность рецидива. В 35 у меня будет искусственный климакс. Но есть хорошая новость – я буду жить ", – объясняет знаменитость.

Екатерина Молчанова подняла тему, о которой мало кто упоминает в контексте онкологии, а именно возможность стать матерью в будущем. Однако, уверяет она, это для нее временный этап. Актриса призналась, что провела генетический тест, взяв в пример лечение голливудской красавицы Анджелины Джоли.

"Тест оказался отрицательным. Так что мне не нужно ничего вырезать. Но все равно теперь я должен постоянно делать чекапы и принимать гормоноблокирующие лекарства", – говорится в сообщении.

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