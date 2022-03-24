Хореограф Ратманский раскритиковал коллег-поклонников Путина: унизительно думать, что танцоры должны только танцевать

Российский хореограф Алексей Ратманский подверг критике коллег, которые поддерживают кровавую политику Путина и считают, что их дело – просто танцевать, не обращая внимания на захватнические действия своей страны в независимом государстве. Он подчеркнул, что молчание или одобрение оккупации – их сознательный выбор.

Артист считает, что все граждане РФ еще могут получить правдивую информацию из разных источников, но они выбирают "военно-патриотический угар". Соответствующее сообщение появилось на странице танцора в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам россиянина, именно деятели искусства, публично поддержавшие диктатора, виноваты в том, что сейчас происходит в Украине. Он отметил сидящих в Госдуме артистов, тех, кто заняли высокие административные должности в Севастополе в оккупированном Крыму и восхваляли Путина перед своей аудиторией.

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"Популярность Путина значительно возросла с тех пор, как он начал войну... Россия сейчас охвачена военно-патриотическим угаром. Я знаю, что многие танцоры Большого и Мариинского театров поддерживают Путина и его преступления в Украине", – говорится в сообщении.

Танцор добавил, что украинские города обстреливаются и разрушаются, тысячи мирных жителей убиты и миллионы перемещены. Ратманский заявил, что не верит в нехватку правдивой информации в РФ.

"Нет, это их избранная точка зрения. Унизительно думать, что танцоры должны только танцевать и концентрироваться на своем искусстве, несмотря на то, что происходит вокруг. Они имеют не только красивые ноги, но и мозг и сердца. Массовое убийство невинных людей в Украина происходит и во имя их самих", – написал артист.

Отметим, что сообщение было опубликовано на английском языке, ведь Алексей Ратманский рассчитывал достучаться до сердец всей своей аудитории. Как известно, он покинул Россию еще в первые дни войны, отменив все запланированные выходы на сцену.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России живут не только сознательные граждане, осуждающие политику Путина, но и ярые пропагандисты. В частности, бывший продюсер Валерия Меладзе выдал бред о "нациках" в Мариуполе и "мудром" диктаторе.

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