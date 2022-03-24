Хореограф Ратманский раскритиковал коллег-поклонников Путина: унизительно думать, что танцоры должны только танцевать

Катерина Малай
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Хореограф Ратманский раскритиковал коллег-поклонников Путина: унизительно думать, что танцоры должны только танцевать
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Российский хореограф Алексей Ратманский подверг критике коллег, которые поддерживают кровавую политику Путина и считают, что их дело – просто танцевать, не обращая внимания на захватнические действия своей страны в независимом государстве. Он подчеркнул, что молчание или одобрение оккупации – их сознательный выбор.

Артист считает, что все граждане РФ еще могут получить правдивую информацию из разных источников, но они выбирают "военно-патриотический угар". Соответствующее сообщение появилось на странице танцора в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам россиянина, именно деятели искусства, публично поддержавшие диктатора, виноваты в том, что сейчас происходит в Украине. Он отметил сидящих в Госдуме артистов, тех, кто заняли высокие административные должности в Севастополе в оккупированном Крыму и восхваляли Путина перед своей аудиторией.

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"Популярность Путина значительно возросла с тех пор, как он начал войну... Россия сейчас охвачена военно-патриотическим угаром. Я знаю, что многие танцоры Большого и Мариинского театров поддерживают Путина и его преступления в Украине", – говорится в сообщении.

Танцор добавил, что украинские города обстреливаются и разрушаются, тысячи мирных жителей убиты и миллионы перемещены. Ратманский заявил, что не верит в нехватку правдивой информации в РФ.

"Нет, это их избранная точка зрения. Унизительно думать, что танцоры должны только танцевать и концентрироваться на своем искусстве, несмотря на то, что происходит вокруг. Они имеют не только красивые ноги, но и мозг и сердца. Массовое убийство невинных людей в Украина происходит и во имя их самих", – написал артист.

Алексей Ратманский раскритиковал коллег, поддерживающих кровавую политику Путина

Отметим, что сообщение было опубликовано на английском языке, ведь Алексей Ратманский рассчитывал достучаться до сердец всей своей аудитории. Как известно, он покинул Россию еще в первые дни войны, отменив все запланированные выходы на сцену.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России живут не только сознательные граждане, осуждающие политику Путина, но и ярые пропагандисты. В частности, бывший продюсер Валерия Меладзе выдал бред о "нациках" в Мариуполе и "мудром" диктаторе.

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