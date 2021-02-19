Как качественно снять домашний фильм для взрослых: шесть советов

Когда страсть в отношениях начинает угасать, некоторые пары решаются добавить перчинки в свою интимную близость. Конечно, существуют ролевые игры, но не всем нравится изображать горничных, медсестер и сантехников.

Тогда на помощь может прийти камера. Да, речь пойдет именно о "home video". OBOZREVATEL называет шесть правил съемки, чтобы краснеть при просмотре не пришлось

Качество видео

На старую веб-камеру или смартфон без штатива вы не снимете "фильм" высокого качества. Поищите полноценную камеру, но если хотите вести съемку на телефон – установите его на штатив, чтобы оба в кадре выглядели выгодно. Не забудьте настроить параметры видео: освещение, экспозицию и фокус.

Хороший ракурс

Далеко не все девушки и парни выглядят как порнозвезды, над которыми работают гримеры. "Домашний" ракурс играет очень важную роль. Изучите свое тело: сделайте несколько пробных кадров, покрутитесь перед зеркалом обнаженными, чтобы определить удачное положение камеры. Фотографы рекомендуют избегать нижних ракурсов, потому что они смотрятся невыгодно. Желательно установить камеру возле источника света, чтобы объекты в кадре были естественными.

Освещение

Выберите такую локацию для съемки, чтобы обоим было комфортно. Даже новейшая камера, которая может снимать в темноте, не передаст картинку и чувства, которые вы ожидаете увидеть потом. Студийные лампы не нужны, а легкие сумерки с теплым освещением – лучшее для эротического видео дома. Можно поставить яркий фонарь в другой комнате и открыть дверь в спальню, чтобы свет рассеивался, а не концентрировался на кровати.

Позирование

Позы очень важны, как и в любой другой съемке. Вы можете выбрать наиболее эстетические идеи, которые будут хорошо выглядеть в кадре. Однако лучше демонстрируйте положения, которые приносят наибольшее удовольствие, чтобы передать горячие эмоции на камеру.

Сценарий

Заранее продумайте развитие событий, старайтесь быть подвижными и не зацикливаться только на одной позиции. Эксперименты следует обсуждать до начала съемки. Объятия, поцелуи и другие ласки украсят видео и разогреют вас перед близостью. Не спешите, ведь хорошее "home video" длится не менее 20 минут. Помните, такой эксперимент – возможность получить удовольствие, попробовать что-то новое, лучше узнать партнера и посмотреть на себя во время секса со стороны.

Безопасность

Позаботьтесь о безопасности, если не хотите, чтобы ваше обнаженное тело маячило в интернете. Составьте договор и укажите, что видео нельзя передавать третьим лицам и выставлять в сеть. Укажите, что за нарушение расписки партнер будет нести ответственность перед законом. Не нужно пересылать записи в личных сообщениях, чтобы не повторить историю Ким Кардашьян. Лучше всего хранить фильм на диске или флешке, о которой не узнает никто, кроме вас.

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