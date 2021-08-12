Холостяк Жан Беленюк тремя словами описал девушку своей мечты

Украинский борец и депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк пожаловался на отсутствие личной жизни. Все из-за того, что олимпийский чемпион по греко-римской борьбе загружен работой и спортом.

Своими мыслями Беленюк поделился в откровенном интервью в эфире шоу "Ранок з Україною" на телеканале Украина. Также 30-летний спортсмен тремя словами описал, какой должна быть его избранница.

"Умной, желательно красивой и доброй", – рассказал Беленюк.

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Кроме того, политик рассказал, как ему удается совмещать работу в Раде и спорт.

"Конечно, никакой личной жизни, ведь 24/7 я загружен работой. Например, утром я на сессии, а вечером тренируюсь. Очень благодарен тренеру, который подстраивался под мой график, и мы делали все, чтобы показать крутой результат. Но конечно, ближе к соревнованиям мне пришлось взять отпуск, чтобы полностью окунуться в занятия", – сказал олимпийский чемпион.

К слову, недавно Жан Беленюк стал чемпионом Олимпиады 2020 года в Токио. Также он является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жайнейро 2016 года, чемпионом мира 2015-го и Европы 2016 и 2019 годов. А в январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Хорватии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Беленюк осудил травлю легкоатлетки Ярославы Магучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде-2020. Он подчеркнул, что 19-летняя спортсменка в момент снимка находилась в состоянии эйфории из-за завоеванной "бронзы".