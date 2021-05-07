'Холостяк' Заливако откровенно высказался о личной жизни и сексе в общественных местах

Главный герой украинского шоу "Холостяк 11" Михаил Заливако решил откровенно ответить на несколько вопросов своих подписчиков сети. Как оказалось, на данный момент мужчина нашел свою любовь, поэтому влюблен.

Об этом стало известно на странице в Instagram Заливако. "Холостяк" рассказал, что у него был секс в общественных местах – примерочной и на канатной дороге.

Также мужчина признался, что сейчас очень счастлив. Кроме того, по словам Заливако, больше всего он ценит в людях умение быть собой.

Коротко о знаменитости:

Михаил Заливако – 31-летний бизнесмен из Харькова. Мужчина является учредителем логистической компании, а также увлекается спортом.

Новый "холостяк" регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы. В прошлом году он даже совершил восхождение на Эльбрус.

Напомним, в прошлом девятом выпуске популярного реалити "Холостяк 11" Заливако попрощался с Юлией (Зайкой). Мужчина объяснил свое решение тем, что ему не хватило искренности со стороны девушки, ведь она каждый раз рассказывала о себе разную информацию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел девятый выпуск шоу "Холостяк 11". Заливако сходил на индивидуальные свидания со всеми девушками, кроме Розали.