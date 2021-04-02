"Холостяк 11" на СТБ: кто покинул шоу в пятом выпуске

Любовь Блажко Люди 00:43, 3.04.2021 Обновлено: 00:45, 3.04.2021

В пятницу, 2 апреля, на телеканале СТБ показали пятый выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако попрощался с еще одной участницей – Александрой Миколюк.

Он объяснил, что принял такое решение, потому что ему не хватало искренности в общении с девушкой. По словам "холостяка", она "хотела казаться, а не быть". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я хочу сказать ему спасибо за все. Это бесценный для меня опыт, ведь теперь я поняла, куда мне нужно двигаться дальше и в какую сторону развиваться. Я желаю ему найти любовь на этом проекте. Удачи!" – произнесла на прощание Александра.

В пятом выпуске экс-участница была на групповом свидании с Михаилом и Анной.

В конце их встречи Заливако рассекретил, что отныне не будет дарить розы во время свиданий. Их девушки смогут получить непосредственно на церемонии.

Александра покинула шоу в пятом выпуске.
instagram.com/holostyakstb
Свидание Михаила с Анной и Александрой.
instagram.com/holostyakstb

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