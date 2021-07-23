'Холостячка' Ксения Мишина решила перейти на украинский язык. Видео

Популярная украинская актриса Ксения Мишина записала новое видеообращение, в котором внезапно начала говорить на украинском языке. До этого знаменитость общалась с поклонниками на русском.

По словам звезды, теперь у нее языковой режим, а по какой именно причине – расскажет немного позже. Об этом Мишина заявила на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пока буду с вами общаться некоторое время на украинском языке, и записывать свои stories по 300 дублей. Всем хорошего дня!" – сказала актриса.

Кроме того, Мишина попросила подписчиков не быть с ней очень строгими, если в ее речи будут ошибки. Знаменитость добавила, что однажды она обязательно научится красиво разговаривать на украинской языке.

Видео дня

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. С августа по ноябрь 2019 участвовала в танцевальном шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, став победителями проекта.

Первой весомой работой актрисы стала роль Камиллы в мелодраме "Искушение", а настоящее профессиональное признание она получила в 2019 году, сыграв роль Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".

Кроме того, на телеканале СТБ 23 октября 2020 года стартовал проект о любви "Холостячка". За сердце главной героини Мишиной боролись 15 мужчин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ксения Мишина поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала, как говорит на хорватском языке. Соответствующий ролик она опубликовала на странице в Instagram-stories.