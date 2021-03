Грузия попала в скандал из-за гневных высказываний участника 'Евровидения 2021' о конкурсе

Представитель Грузии на "Евровидении 2021" Торнике Кипиани попал в скандал из-за того, что написал оскорбительный пост в Facebook по поводу своей конкурсной заявки.

Это вызвало бурю негодования в европейском обществе. Об этом стало известно на странице в Facebook "Евровидение Украина" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это д**ьмо-шоу Евровидение для продвижения песни. Я оставлю это здесь, и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но, если кто-либо скажет что-то негативное по вступлению – я тр**ну вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне", – написал Кипиани.

Пользователи сети не оценили поступок певца и отметили, что после такого инцидента он не сможет попасть в финал "Евровидения".

"На карантине уже, наверное, все потеряли здравый смысл", "Это полное дно! На Евровидении каждый певец, певица, группа не продвигают свою песню, а представляют свою страну песней", "Инфантил и психопат. Норм так", "Он в финал уже точно не попадет", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Торнике Кипиани – грузинский певец. Представитель Грузии на конкурсе песни "Евровидение 2021". Первоначально он должен был представлять Грузию на отмененном "Евровидении 2020" с песней "Take Me As I Am" во втором полуфинале конкурса.

