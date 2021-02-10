Гросу показала романтичные фото в объятиях российского актера

Юля Ухина
Юля Ухина
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 Алина Гросу и Роман Полянский

Украинская певица Алина Гросу подогрела слухи о романе с российским актером Романом Полянским. Знаменитость опубликовала кадры из романтической фотосессии с 37-летним мужчиной.

Соответствующими снимками Гросу поделилась на личной странице в Instagram. На них пара позировала на заснеженной улице в объятиях друг друга. Стоит отметить, что в подписи к публикации певица анонсировала выход клипа на их совместную с Полянским песню "Полотенце".

Роман Полянский и Алина Гросу
Роман Полянский и Алина Гросу
Роман Полянский и Алина Гросу
Роман Полянский и Алина Гросу
Роман Полянский и Алина Гросу
Роман Полянский и Алина Гросу

К слову, подписчики сразу же заподозрили пару в романе. Они решили напрямую спросить у исполнительницы и узнать, действительно ли она состоит в отношениях с Полянским. Гросу не стала объясняться на словах и опубликовала черно-белый снимок, на котором актер целует ее в лоб.

"Ответ не очевиден?" – спросила артистка.

Алина Гросу и Роман Полянский
Поклонники заподозрили пару в романе
Поклонники заподозрили пару в романе

Напомним, что первые слухи о романе Алины Гросу и Романа Полянского появились в январе, когда пара вместе отправилась на отдых в Буковель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее певица Алина Гросу развелась со своим мужем. Артистка вышла замуж за молодого российского бизнесмена Александра Комкова в 2019 году, пара рассталась спустя полгода совместной жизни.

  • Позже Гросу заявила, что до сих пор не может оправиться после развода с Александром Комковым. По словам артистки, она тяжело переживает эту ситуацию, ведь потеряла не только мужчину, но и лучшего друга.

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