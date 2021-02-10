Гросу показала романтичные фото в объятиях российского актера
Украинская певица Алина Гросу подогрела слухи о романе с российским актером Романом Полянским. Знаменитость опубликовала кадры из романтической фотосессии с 37-летним мужчиной.
Соответствующими снимками Гросу поделилась на личной странице в Instagram. На них пара позировала на заснеженной улице в объятиях друг друга. Стоит отметить, что в подписи к публикации певица анонсировала выход клипа на их совместную с Полянским песню "Полотенце".
К слову, подписчики сразу же заподозрили пару в романе. Они решили напрямую спросить у исполнительницы и узнать, действительно ли она состоит в отношениях с Полянским. Гросу не стала объясняться на словах и опубликовала черно-белый снимок, на котором актер целует ее в лоб.
"Ответ не очевиден?" – спросила артистка.
Напомним, что первые слухи о романе Алины Гросу и Романа Полянского появились в январе, когда пара вместе отправилась на отдых в Буковель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее певица Алина Гросу развелась со своим мужем. Артистка вышла замуж за молодого российского бизнесмена Александра Комкова в 2019 году, пара рассталась спустя полгода совместной жизни.
Позже Гросу заявила, что до сих пор не может оправиться после развода с Александром Комковым. По словам артистки, она тяжело переживает эту ситуацию, ведь потеряла не только мужчину, но и лучшего друга.