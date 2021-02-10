Гросу показала романтичные фото в объятиях российского актера

Украинская певица Алина Гросу подогрела слухи о романе с российским актером Романом Полянским. Знаменитость опубликовала кадры из романтической фотосессии с 37-летним мужчиной.

Соответствующими снимками Гросу поделилась на личной странице в Instagram. На них пара позировала на заснеженной улице в объятиях друг друга. Стоит отметить, что в подписи к публикации певица анонсировала выход клипа на их совместную с Полянским песню "Полотенце".

К слову, подписчики сразу же заподозрили пару в романе. Они решили напрямую спросить у исполнительницы и узнать, действительно ли она состоит в отношениях с Полянским. Гросу не стала объясняться на словах и опубликовала черно-белый снимок, на котором актер целует ее в лоб.

"Ответ не очевиден?" – спросила артистка.

Напомним, что первые слухи о романе Алины Гросу и Романа Полянского появились в январе, когда пара вместе отправилась на отдых в Буковель.

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