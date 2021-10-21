Гордон в честь дня рождения разделся и 'поиграл грудью' на камеру. Видео

Известный украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон порадовал поклонников новым видеороликом. В честь своего дня рождения он запустил конкурс, который носит название "поиграй грудью".

Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в Instagram. "В свой день рождения запускаю челлендж "Поиграй грудью". Мальчики и девочки, присоединяйтесь", – написал Дмитрий Гордон (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах известный журналист предстал перед поклонниками с голым торсом на фоне воды. В ролике Гордон призвал подписчиков поучаствовать в своеобразной игре.

Видео дня

"Предлагаю вам, подключится к нашей игре, старинная забава – поиграй мышцами. Поехали", – сказал Дмитрий.

После сказанного Дмитрий начал напрягать мышцы груди и широко улыбаться. В этот момент за кадром у него поинтересовались в шутку, "какие мышцы у него еще играют". Вскоре он прекратил свои действия и попросил подписчиков присылать результаты ему.

Поклонники оценили юмор телеведущего и засыпали комментариями с комплиментами и шутками.

"Красиво", "Дмитрий вы что Кинг Конг?", "В этой игре можно проиграть?", "А можете поиграть кадыком?", "Выглядит мощно", "Киборг умноженный на вечность", "С днем рождения", "Улыбка топ", "Эта игра на выживание", "Поздравляю", "С Днём рождения, Дмитрий Ильич. Богатырского вам здоровья", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Гордон – родился в 1967 году в Киеве. Украинский журналист, телеведущий, автор программы "В гостях у Дмитрия Гордона". Женат на главном редакторе интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман. Есть четыре дочери и три сына.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дмитрий Гордон показал поклонникам архивный снимок, на котором появился с густой шевелюрой. Фото было сделано в 1991 году.