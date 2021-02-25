Горбунов – о партнерских родах с Осадчей: я все время плакал

София Ковнир
София Ковнир
Люди
3,1 т.
Горбунов – о партнерских родах с Осадчей: я все время плакал

Украинский телеведущий Юрий Горбунов назвал женщин очень сильными и заявил, что мужчины намного слабее. По его словам, к такому выводу он пришел после того, как побывал на родах жены Екатерины Осадчей в 2017 году.

До этого звездная пара прошла специальные курсы по подготовке к важному событию в жизни. Об этом Горбунов рассказал в интервью "Люкс ФМ" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, знаменитость сообщил, что не каждый мужчина способен выдержать рождение ребенка. И даже подготовительные курсы не совсем помогут, так как практика и теория – это разные вещи.

"Такое впечатление, что в прошлой жизни я был бабкой-повитухой. Мы ходили на курсы. Там нам рассказали, как обрезать пуповину, как делать массаж. Возможно, это не совсем патриотично по отношению к мужчинам, но я бы всех мужиков заставлял идти на роды", – отметил телеведущий.

Горбунов добавил, что во время появления на свет своего сына Ивана он все время плакал, а особенно в тот момент, когда младенец спал на нем 45 минут.

Кадр из интервью Горбунова

Кроме того, телезвезда подчеркнул, что после того, как все это увидишь, то понимаешь, через что женщине приходится проходить и в результате многое ей прощаешь.

К слову, знаменитость также рассказал, что они с Осадчей мечтают о дочке и "работают над этим вопросом".

Напомним, романтические отношения Горбунова и Осадчей начали развиваться на съемках музыкального шоу "Голос страны", где они были ведущими. Через некоторое время пара тайно сыграла свадьбу, а в феврале 2017 на свет появился их общий сын Иван.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Осадчая показала снимки на фоне заката в Дубае и вспомнила курьезный случай с Горбуновым. Она поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха в Дубае, а также вспомнила красивые закаты со своих прошлых отпусков.

  • Горбунов поделился с поклонниками видео, на котором показал, как со своей супругой Екатериной Осадчей и друзьями Потапом и Настей Каменских катается на санках. Знаменитости живут по соседству и часто видятся друг с другом.

  • 3 февраля ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая отметили четвертую годовщину со дня своей свадьбы. Они признались друг другу в чувствах и поблагодарили за все моменты, проведенные вместе.

Украиназвездылюдишоушоу-бизнесКатя ОсадчаяЮрий Горбунов