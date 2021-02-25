Горбунов – о партнерских родах с Осадчей: я все время плакал

Украинский телеведущий Юрий Горбунов назвал женщин очень сильными и заявил, что мужчины намного слабее. По его словам, к такому выводу он пришел после того, как побывал на родах жены Екатерины Осадчей в 2017 году.

До этого звездная пара прошла специальные курсы по подготовке к важному событию в жизни. Об этом Горбунов рассказал в интервью "Люкс ФМ" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, знаменитость сообщил, что не каждый мужчина способен выдержать рождение ребенка. И даже подготовительные курсы не совсем помогут, так как практика и теория – это разные вещи.

"Такое впечатление, что в прошлой жизни я был бабкой-повитухой. Мы ходили на курсы. Там нам рассказали, как обрезать пуповину, как делать массаж. Возможно, это не совсем патриотично по отношению к мужчинам, но я бы всех мужиков заставлял идти на роды", – отметил телеведущий.

Горбунов добавил, что во время появления на свет своего сына Ивана он все время плакал, а особенно в тот момент, когда младенец спал на нем 45 минут.

Кроме того, телезвезда подчеркнул, что после того, как все это увидишь, то понимаешь, через что женщине приходится проходить и в результате многое ей прощаешь.

К слову, знаменитость также рассказал, что они с Осадчей мечтают о дочке и "работают над этим вопросом".

Напомним, романтические отношения Горбунова и Осадчей начали развиваться на съемках музыкального шоу "Голос страны", где они были ведущими. Через некоторое время пара тайно сыграла свадьбу, а в феврале 2017 на свет появился их общий сын Иван.

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