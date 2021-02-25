Горбунов – о партнерских родах с Осадчей: я все время плакал
Украинский телеведущий Юрий Горбунов назвал женщин очень сильными и заявил, что мужчины намного слабее. По его словам, к такому выводу он пришел после того, как побывал на родах жены Екатерины Осадчей в 2017 году.
До этого звездная пара прошла специальные курсы по подготовке к важному событию в жизни. Об этом Горбунов рассказал в интервью "Люкс ФМ" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, знаменитость сообщил, что не каждый мужчина способен выдержать рождение ребенка. И даже подготовительные курсы не совсем помогут, так как практика и теория – это разные вещи.
"Такое впечатление, что в прошлой жизни я был бабкой-повитухой. Мы ходили на курсы. Там нам рассказали, как обрезать пуповину, как делать массаж. Возможно, это не совсем патриотично по отношению к мужчинам, но я бы всех мужиков заставлял идти на роды", – отметил телеведущий.
Горбунов добавил, что во время появления на свет своего сына Ивана он все время плакал, а особенно в тот момент, когда младенец спал на нем 45 минут.
Кроме того, телезвезда подчеркнул, что после того, как все это увидишь, то понимаешь, через что женщине приходится проходить и в результате многое ей прощаешь.
К слову, знаменитость также рассказал, что они с Осадчей мечтают о дочке и "работают над этим вопросом".
Напомним, романтические отношения Горбунова и Осадчей начали развиваться на съемках музыкального шоу "Голос страны", где они были ведущими. Через некоторое время пара тайно сыграла свадьбу, а в феврале 2017 на свет появился их общий сын Иван.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Осадчая показала снимки на фоне заката в Дубае и вспомнила курьезный случай с Горбуновым. Она поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха в Дубае, а также вспомнила красивые закаты со своих прошлых отпусков.
Горбунов поделился с поклонниками видео, на котором показал, как со своей супругой Екатериной Осадчей и друзьями Потапом и Настей Каменских катается на санках. Знаменитости живут по соседству и часто видятся друг с другом.
3 февраля ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая отметили четвертую годовщину со дня своей свадьбы. Они признались друг другу в чувствах и поблагодарили за все моменты, проведенные вместе.