Голова мужчины изменилась до неузнаваемости после неудачного окрашивания дома. Видео

Мужчина захотел стать брюнетом и решил покраситься в домашних условиях. Но спустя некоторое время после процедуры его шея и лоб начали опухать, а на следующее утро голова стала больше в несколько раз.

Ужасные последствия блогер продемонстрировал в ролике, который опубликовал на своей странице в TikTok. Пользователь с никнеймом acid.sun признался, что предварительно не сделал тест на аллергическую реакцию. Кроме того, на опубликованных снимках можно заметить, что у него заплыли оба глаза (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Позже стало известно, что мужчина получил серьезные ожоги из-за того, что в составе были непереносимые для организма вещества. Врачи назначили ему стероидные препараты, которые помогли избавиться от ужасных последствий.

В описании к ролику автор обратился к своим подписчикам, призвав их всегда делать тест на аллергическую реакцию – это обезопасит от непредсказуемых результатов. Пользователи ответили блогеру словами поддержки, пожелав ему скорейшего выздоровления.

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