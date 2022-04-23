Голливудский режиссер Кэри Фукунага побывал в Ирпене и Буче и признался, что его шокировало больше всего

Знаменитый голливудский режиссер, продюсер и сценарист Кэри Фукунага во второй половине марта приехал в Украину, чтобы помогать украинским волонтерам, защитникам и мирным жителям. Кинодеятель за это время успел посетить Ирпень, Бучу, а также Гостомель и Краматорск, где велись активные боевые действия. Он признался, что больше всего его шокировали россияне, продолжающие верить пропаганде, которую транслируют кремлевские СМИ.

Об этом создатель фильма "Не время умирать" и первого сезона телесериала "Настоящий детектив" рассказал в интервью журналистке Маричке Падалко, передает ТСН. Кинорежиссер отметил, что жестокая и нечестная политика президента-диктатора Владимира Путина волновала его еще в студенческие годы.

Фукунага приехал в Украину не с целью снять документальный фильм о войне. Его главная задача – помощь тем, кто в этом нуждается. Увидев собственными глазами последствия деятельности российских захватчиков, продюсер удивился, как граждане страны-агрессора могут продолжать поддерживать свою власть.

Видео дня

"Ирпень и Буча были первыми местами, которые мы посетили в военной Украине. Мы приехали в Ирпень в первую неделю после ухода войск в пятницу и в тот же день поехали в Бучу и увидели, что там произошло. Это катастрофа... Самая отвратительная вещь – это то, что есть люди, которые отрицают, что это произошло. Я шокирован невежеством и тем, что я описал бы как болезнь пропаганды. И когда я вижу людей, пишущих в соцсетях, или когда я сам общаюсь с людьми, отказывающимися верить, что россияне убивают невинных гражданских людей!", – прокомментировал режиссер.

Кинозвезда добавил, что в фейк российских пропагандистов о том, что "украинцы сами себя бомбят и убивают" не может поверить психически здоровый человек. Именно потому, по мнению Фукунага, доверие кремлевской пропаганде – это болезнь, которую практически невозможно вылечить.

"Мы говорим о великом государстве, которое вторглось в другое и целенаправленно убивает мирных жителей. Мы увидели это в Буче и Ирпене, мы это видели каждый день в Харькове. И когда говорят, мол, украинцы сами убивают своих же, у меня мозг от этого взрывается... Путину удалось успешно поселить страх во многих людях. Но я думаю, что пропаганда – это более сложная вещь для осознания... Есть множество людей, которые полностью верят в кремлевскую риторику и никогда от этого не избавятся... Это очень сложно, потому я и называю это болезнью. Это действительно имеет признаки недомогания, от которого трудно вылечиться", – отметил знаменитость.

Как писал OBOZREVATEL ранее, голливудский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн, поддерживающий Украину, заявил о готовности сопротивляться российской агрессии с оружием в руках. Сейчас он помогает беженцам, но рассматривает возможность вернуться в нашу страну.