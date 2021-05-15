Герой мема "укуренный парень" спустя 10 лет раскрыл свою личность. Видео

Герой мема, появившегося в 2011 году и известного как "укуренный парень", Коннор Синклер спустя десять лет рассказал свою историю и показал, как выглядит в настоящее время.

Как пишет Ladbible, парень из США стал интернет-звездой, хотя его личность оставалась неизвестной. В англоязычном сегменте сети его прозвали 10 Guy – десятка обозначала высшую степень наркотического опьянения.

Студента также называли Стоунер Стэнли ("Торчок Стэнли", Stoner в англ. – любитель покурить").

В начале мая 2021 года Коннор сам решил раскрыть свою личность. Все десять лет он скрывал, что именно он является "укуренным парнем", однако на волне продаж цифрового искусства Синклер решил рассказать о себе и заработать на этом денег.

Он намерен продать мем в виде NFT-токена (право собственности на цифровой объект, – ред.). Коннору также предлагают выпускать настольные игры или запустить бренд снеков.

"Честно говоря, я никогда не думал, что мем так долго продержится. Мне делали множество предложений по продвижению. От настольных игр до снеков. Я не соглашался, потому что думал, что людям будет все равно … Я просто оказался парнем с вспотевшим лицом и остекленевшим взглядом, который стал мемом", – рассказал он.

Парень создал аккаунты в Twitter, Instagram и на YouTube, но пока на его соцсети подписаны только несколько сотен человек. В комментариях многие пишут, что всегда считали "укуренного парня" фото Квентина Тарантино в молодости. Как признается Коннор, его действительно часто сравнивают с голливудским режиссером.

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