Гарри и Меган вернутся в Великобританию

Герцог Сассекский Гарри снова приедет в Великобританию, чтобы посетить мероприятие, посвященное принцессе Уэльской Диане. Сообщается также, что Меган Маркл присоединится к супругу в этой поездке.

Издание Express пишет, что в сентябре королевская семья намерена провести еще одно, более крупное мероприятие, посвященное принцессе Диане. Это необходимо для того, чтобы наладить связи со спонсорами и лидерами благотворительных организаций (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По словам инсайдеров, Меган Маркл, вероятнее всего, будет присутствовать вместе с принцем Гарри на этом мероприятии. Официальное подтверждение данной информации может появиться уже в этом месяце.

Видео дня

"Сентябрь – это дата, назначенная для более масштабного празднования открытия памятника принцессе Диане, и Гарри захочет вернуться", – отметил инсайдер.

Напомним, что герцогиня не возвращалась в Великобританию с тех пор, как в марте 2020 года супруги ушли с поста старших членов королевской семьи.

Как сообщает издание The Sun, мероприятие в сентябре, скорее всего, состоится в Кенсингтонском дворце.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане. Сообщается, что он не хотел "бередить старые раны". Мероприятие состоялось 1 июля.