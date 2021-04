Гарри и Меган объявили о выходе документального шоу на Netflix

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган объявили о выходе документального проекта на платформе Netflix, с которой они заключили многомиллионную сделку в сентябре прошлого года.

Издание The Guardian пишет, что сериал под названием "Сердце непобежденных" (Heart of Invictus) расскажет об участниках спортивного мероприятия "Сердце непобежденных" (Heart of Invictus), которое должно пройти в Гааге в 2022 году.

Главные герои ленты – спортсмены-инвалиды, которые являются бывшими и действующими военными. Спортивные соревнования были учреждены принцем в 2014 году.

Производством нового шоу занимается креативный отдел общественной организации Archewell в партнерстве с видеосервисом Netflix. Над сериалом также работают режиссер Орландо фон Айзиндель с продюсером Джоанна Натасегара.

Ранее в интервью Опре Уинфри принц Гарри сказал, что никогда не планировал создавать контент для таких сервисов как Netflix, но решился на это, потому что его семье нужны были деньги.

"Это было предложено мне в тот момент, когда меня лишили финансовой поддержки. Я должен был что-то предпринять, чтобы моя семья была в безопасности…", – объяснил он свою точку зрения.

