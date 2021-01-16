Галкин показал архивное видео с мамой: ему выразили соболезнования

Российский шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками видео, в котором показал себя в юном возрасте и свою маму Наталью. Он опубликовал это в честь ее 80-го дня рождения.

Отметим, что женщина умерла в 2004 году. Соответствующий архивный кадр Галкин выставил на странице в Instagram (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня маме исполнилось бы 80 лет. Мамочка, помню, люблю", – написал знаменитость.

Известно, его мама Наталья была еврейкой, а также кандидатом физико-математических наук и старшим научным сотрудником Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.

Поклонники Галкина выразили свои соболезнования в комментариях и отметили, что потеря родного человека – это ужасно.

"Светлая память вашей мамочке", "В любом возрасте мама нужна, жаль, что они уходят так рано. Вечная память", "Она вырастила прекрасного сына, пусть упокоится с миром", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский шоумен Максим Галкин случайно показал свою именитую супругу, 71-летнюю Аллу Пугачеву без макияжа в домашнем халате.