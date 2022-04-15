Фото принца Уильяма с бородой ошеломило сеть: как две капли воды похож на предков

Фото 2008 года, на котором британский принц Уильям позирует с густой бородой, ошеломило фанатов королевской семьи. Герцога Кембриджского начали сравнивать с предками – прапрадедом, королем Георгом V, и прапрапрадедом, королем Эдуардом VII.

Интересно, что сходство отмечается только в тех уникальных случаях, когда принц Уильям появляется на публике с растительностью на лице, что бывает очень редко. Об этом пишет The Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Герцог Кембриджский впервые продемонстрировал свою бороду в 2008 году, когда вместе с семьей шел на утреннюю рождественскую церковную службу в Сандрингеме. Общественность тогда удивили изменения в образе внука королевы Елизаветы, ведь он постоянно брился.

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Поговаривают, что это была попытка замаскировать свое лицо во время военно-морских учений. Эта теория подкрепляется тем фактом, что его отец принц Чарльз также отрастил бороду, когда отправился на аналогичные учения на Аляску в 1975 году, говорится в материале.

В 2008 году у большинства британцев еще не было возможности быстро исследовать и проанализировать фотографии принца Уильяма и его предков, поэтому, когда снимок снова оказался в массах, поклонники британской королевской семьи заметили сходство.

Большинство комментаторов утверждают, что принц Чарльз стал настоящим двойником своего прадеда Георга V из-за схожих черт лица и, конечно, бороды.

Другие поклонники королевской семьи предположили, что принц Уильям больше похож на своего прапрапрадеда, короля Эдуарда VII, когда он был намного младше, будучи принцем Уэльским в 1860-1870-х годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон и принц Уильям выразили свою поддержку и соболезнование украинскому народу из-за войны с российскими захватчиками. По словам монархов, даже их дети интересуются судьбой украинцев.