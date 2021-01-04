Финалист "Холостячки" – о шоу: лучше было бы разойтись с Мишиной гораздо раньше
Финалист популярного реалити "Холостячка", бизнесмен Алексей Тригубенко считает, что было бы лучше, если Ксения Мишина сказала ему раньше о том, что не хочет продолжать общение с ним.
По словам мужчины, такой поступок он бы воспринял с пониманием. Также Тригубенко отметил, что получить отказ, дойдя до финала, было гораздо сложнее. Об этом он рассказал в интервью для издания "Факты".
Как сообщил участник проекта, он не жалеет о приходе на шоу. Мужчина заявил, что на "Холостячке" он получил огромный опыт.
"Это кайфово, когда на каждом этапе отсеиваются люди, которые тебе не подходят. Ведь в жизни, бывает, годами присматриваешься, общаешься, а у вас нет совершенно ничего общего", – подчеркнул Тригубенко.
Он добавил, что было бы лучше разойтись гораздо раньше с Мишиной. Кроме того, мужчина назвал реалити "сконцентрированной моделью жизни".
Стоит отметить, что Тригубенко сейчас не состоит в отношениях. Участник шоу заявил, что должно пройти время, чтобы он пошел на новое свидание и влюбился. Сейчас мужчина уделяет все свое внимание бизнесу и работе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стало известно, что Ксения Мишина на шоу "Холостячка" выбрала Александра Эллерта.
Затем мужчина впервые после финала прокомментировал победу.
Также он в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.