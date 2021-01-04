Финалист "Холостячки" – о шоу: лучше было бы разойтись с Мишиной гораздо раньше

София Ковнир Люди 17:33, 4.01.2021 Обновлено: 17:39, 4.01.2021

Финалист популярного реалити "Холостячка", бизнесмен Алексей Тригубенко считает, что было бы лучше, если Ксения Мишина сказала ему раньше о том, что не хочет продолжать общение с ним.

По словам мужчины, такой поступок он бы воспринял с пониманием. Также Тригубенко отметил, что получить отказ, дойдя до финала, было гораздо сложнее. Об этом он рассказал в интервью для издания "Факты".

Как сообщил участник проекта, он не жалеет о приходе на шоу. Мужчина заявил, что на "Холостячке" он получил огромный опыт.

"Это кайфово, когда на каждом этапе отсеиваются люди, которые тебе не подходят. Ведь в жизни, бывает, годами присматриваешься, общаешься, а у вас нет совершенно ничего общего", – подчеркнул Тригубенко.

Шоу "Холостячка"
Instagram Алексея Тригубенко

Он добавил, что было бы лучше разойтись гораздо раньше с Мишиной. Кроме того, мужчина назвал реалити "сконцентрированной моделью жизни".

Стоит отметить, что Тригубенко сейчас не состоит в отношениях. Участник шоу заявил, что должно пройти время, чтобы он пошел на новое свидание и влюбился. Сейчас мужчина уделяет все свое внимание бизнесу и работе.

Алексей Тригубенко и Ксения Мишина
Instagram Алексея Тригубенко

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