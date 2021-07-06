Фестиваль "Холодный Яр" собрал более 100 тыс. грн для украинских защитников-добровольцев

Украинский фестиваль непокоренной нации "Холодный Яр" собрал и передал в поддержку добровольцев, которые защищают Украину, более ста тысяч гривен. Мероприятие состоялось с 2 по 4 июля в Суботове Чигиринского района Черкасской области.

80 000 гривен в течении трех дней посетители фестиваля пожертвовали в волонтерские ящики, еще 20 000 добавили меценаты, а 5000 выручили на аукционе, на котором было разыграно эксклюзивный диск группы "Кому Вниз" с автографами легенд украинского рока. Все средства на фестивальной сцене были переданы представителю 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", основателю издательства "Zалізний тато" Дмитрию Савченко. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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"На каждом фестивале, изначально, мы собираем средства на поддержку наших защитников. В прошлом году мы поставили фестиваль на паузу из-за коронавируса, поэтому очень волновались, как будет в этом году и хотели все сделать на высшем уровне", – сказала председатель оргкомитета фестиваля Зоя Бойченко.

Хедлайнерами фестиваля стали известные украинские группы: "Кому Вниз", Коzак System "Тень Солнца", "Вий", "Yurсаsh", "Млечный путь", Karna, Harmata, "Пирятин", "Братья Станислава". Также на фестивальной сцене выступили десять молодых групп, победители конкурса StartUp "Слетай".

"Я здесь чувствую себя как дома, потому что здесь не надо никому ничего объяснять: чей Крым, кто с кем воюет, кто хороший, кто плохой. Здесь собираются украинцы, настоящие украинцы, которые любят свою страну глубоко. Это фестиваль, который развивает вкус, и хочется, чтобы таких фестивалей было больше", – поделился своими впечатлениями один из участников фестиваля, лидер группы Yurсаsh Юрко Юрченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее VIII Международный музыкальный фестиваль "О-FEST-2021" собрал исполнителей из 11 стран. Впервые за всю историю участие в фестивале принял представитель Словении.