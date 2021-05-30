Евровидение 2021: в сети показали резервные записи выступлений всех участников

В прямом эфире Евровидение 2021 показали резервные записи выступлений всех участников на случай, если из-за заражения коронавируса они не смогут выступить на сцене конкурса.

Так, 28 мая на официальном Youtube-канале Евровидения опубликовали видео полуфиналистов конкурса, а 29 мая показали резервные копии выступлений финалистов.

"В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу", – говорили организаторы конкурса.

Стоит отметить, что ведущей шоу стала финская певица Криста Зигфридс. Зрители увидели выступление в записи таких стран: Кипр, Албания, Израиль, Бельгия, Россия, Мальта, Португалия, Сербия, Греция, Швейцария, Исландия, Испания, Молдова, Германия, Финляндия, Болгария, Литва, Украина, Франция, Азербайджан, Норвегия, Нидерланды, Италия, Швеция, Сан-Марино.

Видео дня

Записи видео не появились только Великобритании и Ирландии, поскольку их исполнители решили, что фанаты должны запомнить их выступления на Евровидении 2021 в Роттердаме.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте здесь.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте здесь.

Все подробности финала конкурса Евровидение 2021 – читайте здесь.

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