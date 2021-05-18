Евровидение 2021: Go_A рассказали о проблемах на генеральной репетиции для полуфинала

Юля Ухина
Юля Ухина
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Украинская группа Go_A на Евровидении 2021

Украинская группа Go_A, которая отправилась на песенный конкурс Евровидение 2021, показала фотографии с двух выступлений на генеральной репетиции и рассказала о технических проблемах. Прогон проходил в ночь с 17 на 18 мая.

Соответствующие снимки коллектив опубликовал на странице в Instagram. Участники отметили, что несмотря ни на что, выступили перед жюри достойно (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"У нас было два выступления на генеральной репетиции Евровидения 2021 перед жюри. Даже техника не выдержала нашу бешеную энергетику. Но технические проблемы со звуком не помешали нам достойно выступить", – отметил коллектив.

Группа Go_A на генеральной репетиции для полуфинала Евровидения 2021
Группа Go_A на генеральной репетиции для полуфинала Евровидения 2021
Международный песенный конкурс Евровидение 2021
Группа Go_A на генеральной репетиции для полуфинала Евровидения 2021
Группа Go_A на генеральной репетиции для полуфинала Евровидения 2021
Группа Go_A на генеральной репетиции для полуфинала Евровидения 2021

Напомним, что группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе с песней "Шум". Изначально артисты должны были представлять Украину на Евровидении 2020 с песней "Соловей". Однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, где смотреть и во сколько начало первого полуфинала Евровидения 2021. В этом году 65-й ​​международный песенный конкурс состоится в Роттердаме. После победы Дункана Лоуренса с песней Arcade в 2019 году, именно эта страна получила право быть хозяйкой конкурса.

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