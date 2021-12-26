'Это мама и дочь?' Женщина показала лицо до и после макияжа и ошеломила сеть. Фото

TikTok-блогер и визажист из Португалии Габриэла Карминатти продемонстрировала в соцсетях, что правильно нанесенный макияж может сделать любую женщину моложе на несколько десятков лет. Когда девушка показала себя до и после использования косметики, Интернет-пользователи не поверили, что это один и тот же человек.

Видео с преображением блогера, которое она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, уже собрало больше 9 млн просмотров и около 10 тысяч комментариев. Подписчики посчитали, что в ролике снялись мама и дочь.

Семисекундный клип начинается с видео, на котором Габриэла демонстрирует свое уставшее и мрачное лицо с морщинами и синяками под глазами. Сверху появляется надпись "Talvez seja só porque voce e feia", что в переводе с португальского означает: "Может быть, это просто потому, что ты уродливый".

Видео дня

Через секунду кадр меняется, и на месте "серой" Габриэлы появляется яркая девушка с эффектным макияжем, пухлыми губами и пышными подкрученными локонами. Накладные ресницы придают взгляду сексуальности, а хайлайтер делает кожу сияющей и свежей.

"Вот почему у меня проблемы с доверием", "Это что, мама и дочь?", "Кажется, я не умею пользоваться косметикой", "Научите меня делать точно также", "Это действительно один и тот же человек?", – писали комментаторы под видео.

Стоит отметить, пользователи уверены, что Габриэла намеренно придала себе уставший и несвежий вид для первого кадра. Скорее всего, синяки и морщины она заранее нарисовала скульптором или тенями.

В ее профиле довольно много видео-перевоплощений с хмурой "старушки" в эффектную модель.

Таким образом блогер показывает, что важно уметь грамотно пользоваться косметикой, поскольку можно изменить себя до неузнаваемости как в хорошем, так и плохом смысле.

Ранее OBOZREVATEL писал, что американка по имени Хлои Фонтейн шокировала своих подписчиков невероятным преобразованием с помощью макияжа. Женщина показала, как благодаря мейкапу перевоплотилась в молодую девушку.