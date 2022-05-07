'Это конец'. Бедняков рассказал о последних словах мамы, встретившей войну в Мариуполе

Популярный украинский телеведущий-путешественник Андрей Бедняков раскрыл, что после начала полномасштабной войны его покойная мама предчувствовала свою смерть. По словам звезды, последними ее словами стало: "Это конец".

Об этом ему рассказала женщина, которая заботилась о больной матери ведущего в Мариуполе, когда российские фашисты впервые его обстреляли. Соответствующий комментарий раздался в интервью Славе Демину на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мама болела. И с мамой были постоянно сидевшие с ней люди. Женщины сидели, когда мама уже не могла ничего делать, к сожалению. И когда это все началось, она одной из них сказала: "Это конец. Началось. Это конец", – рассказал убитый горем сын.

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По его словам, это последние слова из ее уст, которые ему передали люди, находившиеся рядом с ней в то время.

По мнению Беднякова, смерть самых близких людей не делает их детей мудрее, а заставляет почувствовать себя одинокими.

"Ты больше всего нужен своим родителям. Есть жены, дети, друзья, сестры, братья, родственники, но никто тебя не любит так, как твои родители. Как твоя мама, как твой папа. Поэтому, где-то я стал один", – сказала звезда .

На вопрос, почувствовал ли себя телеведущий по-взрослому после потери матери, он поделился, что повзрослел еще 10 лет назад, когда его отец умер, а сам он переехал в Киев и начал самостоятельно зарабатывать.

Напомним: 6 апреля Андрей Бедняков поделился с подписчиками трагической новостью о смерти своей мамы. Она провела последний месяц жизни в оккупированном Мариуполе, который российские войска безжалостно обстреливали, в результате чего из-за стресса впала в кому.

Жестокие россияне, знавшие знаменитость еще со времен съемок в шоу "Орел и Решка", узнав о потере ведущего, продемонстрировали всю свою циничность, заявив, что он этого заслуживает. По словам некоторых комментаторов, "Бог наказал" звезду за его проукраинскую позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, познее после смерти матери Бедняков опубликовал фото с ней, призвав подписчиков почаще звонить родителям.