Это был полный провал: украинские звезды, которые оконфузились неудачным макияжем. Фото

От известных артистов ждут идеального внешнего вида – стильный образ, аккуратный макияж и красивую укладку. Однако не все звезды могут выглядеть безупречно все время, потому без конфузов не обходится.

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Алина Гросу, Оля Полякова и другие знаменитости, любящие яркий макияж, иногда удивляли фанатов неудачными решениями. OBOZREVATEL решил вспомнить, как это было (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Алина Гросу

В 2012 году 17-летняя певица на церемонии Viva появилась в откровенном образе. Звезда решила подчеркнуть свои черты ярким макияжем, но немного переборщила. Неудачные цвета придали юной красавице лишних лет.

Ирина Билык

Певица Ирина Билык умеет подчеркнуть свои преимущества и замаскировать недостатки, но этот навык пришел к ней не сразу. В сети можно встретить конфузное фото, где исполнительница с черными ресницами и ярко обведенными губами на светском мероприятии.

Оля Полякова

"Королева ночи" не раз удивляла смелыми экспериментами с внешностью, однако одно ее мейкап-решение вызывает особенно много вопросов. Исполнительница решила соединить синие тени для век, которые нанесла до бровей, и насыщенно-красные губы.

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