Епифаний – о сексе до брака: это блуд

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, если люди занимаются сексом не в браке и используют это в целях разврата – это грех. Если же пара узаконила отношения, то она планирует продолжать человеческий род и это абсолютно нормально.

Об этом глава ПЦУ рассказал в программе "Рандеву" на 5 канале. Он отметил, что заниматься интимом в браке без любви – это не грех, а если это просто наслаждение – то наоборот (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также Епифаний сказал, что до сих пор сложным является вопрос, грех ли заниматься сексом паре, которая в отношениях, но еще не жената.

"Церковь учит, что отношения должны быть в браке, а не до него. До брака – это блуд, потому что если мужчина выбирает женщину, то они обязаны официально узаконить свои отношения. Поэтому если секс происходит до брака, то церковь считает это блудом", – добавил глава ПЦУ.

Напомним, ранее Епифаний признался, что ездит на машине марки Audi A6 2015 года. По его словам, священнослужитель не может существовать без машины, так как, прежде всего, это средство перемещения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Епифаний заявил, что создание украинской поместной православной церкви еще с самого начала независимости нашей страны позволило бы избежать оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе.