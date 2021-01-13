Эмма Робертс впервые показала своего новорожденного сына. Фото

29-летняя голливудская актриса Эмма Робертс, которая родила еще в конце декабря, поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует со своим маленьким сыном.

Также она рассекретила имя младенца – Роудс Роберт Хедлунд. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

"Спасибо 2020 году, что хоть что-то он сделал правильно", – подписала кадр актриса.

Эмма Робертс позирует со своим сыном Instagram Эммы Робертс

Стоит отметить, что это первый ребенок у Робертс и ее избранника Гаррета Хедлунда.

Напомним, Эмма Робертс – американская актриса, певица, автор песен и фотомодель. Дочь актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс. Она получила известность после роли Эдди Сингер в телесериале "Нетакая".

Среди других ее заметных работ роли в таких фильмах, как "Оторва", "Крик 4", "Мы – Миллеры" и "Нерв", а также участие в телесериалах "Американская история ужасов" и "Королевы крика".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмма Робертс стала первой беременной женщиной, которая украсила обложку журнала "Cosmopolitan".