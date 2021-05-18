Эмили Ратаковски в обтягивающем платье и на каблуках засветила пышные формы. Фото

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась стройной фигурой, выбрав обтягивающий наряд. Так, она появилась в длинном платье с обнаженной спиной, на каблуках и с яркой сумкой.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она была в легком платье, которое подчеркнуло грудь и открыло спину, и босоножках персикового цвета на высоком каблуке. А желтая миниатюрная сумочка, массивные сережки-кольца и собранные в тугой хвост волосы дополнили эффектный лук звезды.

Фанаты были в восторге от увиденного, поэтому в комментариях пишут много комплиментов, а также оставляют восторженные эмоджи.

Коротко о знаменитости:

Эмили Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съемки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном.

В 2009-2010 годах она снималась в сериале "iCarly" на Nickelodeon, где воплотила роль Таши.

Замуж знаменитость вышла в феврале 2018 года. Ее возлюбленным стал 30-летний Себастьян – актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Picture.

О своей беременности модель объявила в сети и поделилась первым обнаженным фото, будучи уже в положении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмили Ратаковски показала фигуру спустя месяц после родов. Модель предстала перед поклонниками сначала в сплошном купальнике, а на втором кадре в мини-бикини, хвастаясь плоским животиком и стройной талией.