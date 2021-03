Елизавета II стала прабабушкой в десятый раз

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл родила мальчика. Это ее третий ребенок и десятый правнук британского монарха.

Как сообщает Daily Mail, радостной новостью поделился супруг Зары, экс-игрок в регби Майк Тиндолл в своем подкасте The Good, The Bad & The Rugby. Он признался, что ребенок появился на свет в воскресенье,21 марта. Вес малыша составляет 3,7 кг.

"Воскресенье стало намного лучше, потому что в моем доме появился маленький мальчик! Мы еще не дали ему имя, все еще выбираем. Нам всегда это казалось самым сложным, потому мы никогда не придумывали имя до того, как малыши рождались", – рассказал Майк.

Зара Тиндолл и ее муж Майк стали родителями в третий раз vanityfair.com

Коротко о внучке королевы Елизаветы II Заре Тиндолл:

Зара Тиндолл – внучка королевы Елизаветы II, второй ребенок и единственная дочь принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса. Зара занимает 18-е место в очереди на британский престол. Она не выполняет королевские обязанности на постоянной основе, однако регулярно присутствует на больших семейных событиях и главных официальных мероприятиях.

С мужем Майком Тиндоллом Зара состоит в браке с 30 июля 2011 года. У пары уже есть две дочери – Мия Грэйс Тиндолл и Лена Элизабет Тиндолл.

Зара перенесла два выкидыша в 2014 и 2016 годах, и стала первым членом королевской семьи, которая заговорила открыто о своем трагическом опыте.

