Елизавета II выпустила люксовые духи, но женщинам радоваться не стоит

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
695
Елизавета II выпустила люксовые духи, но женщинам радоваться не стоит
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Королева Великобритании Елизавета II выпустила люксовые духи, однако предназначены они не для людей, а для собак. Одеколон под названием The Happy Hounds Dog Colonge обладает насыщенным ароматом "прогулки по побережью".

Производители объясняют, что парфюм будет передавать мускусный аромат с цитрусовыми нотками бергамота, пишет The Sun. Одеколоном можно будет побрызгать на только что выкупанную собаку, а стоит такое удовольствие всего 9,99 фунтов стерлингов (382 гривны).

Любовь правительницы к четвероногим друзьям широко известна. Ее любимчиками уже много лет являются собаки породы корги. Сообщалось, что после смерти ее супруга принца Филиппа два щенка дорги (помесь корги и таксы) помогли справиться Елизавете с тяжелой утратой. Не удивительно, что она решила создать для своих питомцев нечто необычное.

Видео дня
Елизавета II выпустила духи для собак

На флакончиках парфюма изображен герб Сандрингемского королевского поместья, резиденции королевы в Норфолке. Приобрести презент для собаки можно в сувенирном магазине Sandringham Estate. Там же покупатели смогут найти целый набор под названием Sandringham Happy Hound Gift Box. В него входят ароматический шампунь, твидовая подушка и игрушечные кости.

Такой бокс называют "идеальным подарком для любителей собак и пушистых друзей".

Известно, что королева без ума от собак породы корги

Что касается духов, то они унисекс – подходят и для самцов, и для самок. Кроме того, производители ручаются за стойкость аромата и рекомендуют приобрести флакончик всем, кто не знает, чем еще побаловать своего любимчика.

Пользуются ли корги королевы этими духами – неизвестно.

Приобрести одеколон для собак от Елизаветы II можно в сувенирной лавке в Норфолке

Коротко о личности:

  • Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит. Самый долгопребывающий на службе монарх в истории.

Ранее OBOZREVATEL писал о некоторых секретах Елизаветы II, в частности, почему у королевы нет паспорта и водительского удостоверения, в каких отношениях с младшей сестрой и, что стало причиной того, что монарх не ест ничего с острыми краями. Подробнее читайте в нашем материале.

Обращение команды OBOZREVATEL
животныесобакакоролеваЕлизавета II