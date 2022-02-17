Елизавета II выпустила люксовые духи, но женщинам радоваться не стоит

Королева Великобритании Елизавета II выпустила люксовые духи, однако предназначены они не для людей, а для собак. Одеколон под названием The Happy Hounds Dog Colonge обладает насыщенным ароматом "прогулки по побережью".

Производители объясняют, что парфюм будет передавать мускусный аромат с цитрусовыми нотками бергамота, пишет The Sun. Одеколоном можно будет побрызгать на только что выкупанную собаку, а стоит такое удовольствие всего 9,99 фунтов стерлингов (382 гривны).

Любовь правительницы к четвероногим друзьям широко известна. Ее любимчиками уже много лет являются собаки породы корги. Сообщалось, что после смерти ее супруга принца Филиппа два щенка дорги (помесь корги и таксы) помогли справиться Елизавете с тяжелой утратой. Не удивительно, что она решила создать для своих питомцев нечто необычное.

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На флакончиках парфюма изображен герб Сандрингемского королевского поместья, резиденции королевы в Норфолке. Приобрести презент для собаки можно в сувенирном магазине Sandringham Estate. Там же покупатели смогут найти целый набор под названием Sandringham Happy Hound Gift Box. В него входят ароматический шампунь, твидовая подушка и игрушечные кости.

Такой бокс называют "идеальным подарком для любителей собак и пушистых друзей".

Что касается духов, то они унисекс – подходят и для самцов, и для самок. Кроме того, производители ручаются за стойкость аромата и рекомендуют приобрести флакончик всем, кто не знает, чем еще побаловать своего любимчика.

Пользуются ли корги королевы этими духами – неизвестно.

Коротко о личности:

Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит. Самый долгопребывающий на службе монарх в истории.

Ранее OBOZREVATEL писал о некоторых секретах Елизаветы II, в частности, почему у королевы нет паспорта и водительского удостоверения, в каких отношениях с младшей сестрой и, что стало причиной того, что монарх не ест ничего с острыми краями. Подробнее читайте в нашем материале.