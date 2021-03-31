Елизавета II впервые появилась на публике после скандального интервью Маркл и Гарри
Королева Великобритании Елизавета II посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде, чтобы отметить столетие Королевских ВВС Австралии. Это ее первое появление на публике после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл, а также после четырехмесячной самоизоляции.
Об этом сообщает издание Daily Mail. Для выхода в свет королева выбрала зеленое пальто и шляпку в тон, но надевать защитную маску не стала. Напомним, что в начале января Елизавета II и ее супруг, принц Филипп сделали прививки от коронавируса.
Отмечается, что Елизавета II открыла мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде в самом начале своего правления – в октябре 1953 года. Во время визита она не удержалась от шутки: "Как же давно я здесь не была".
По случайному совпадению именно в день выхода королевы Великобритании в свет – 31 марта – отмечается первая годовщина "Мегзита": ровно год назад принц Гарри и Меган Маркл окончательно лишились своих королевских титулов и привилегий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
Затем Маркл шокировала заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".
В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам. Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".
Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.