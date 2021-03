Елизавета II проигнорировала скандал с Гарри и Меган во время выхода на публику

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после скандала с ее внуком принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Монарх приняла участие в онлайн-конференции, посвященной Британской неделе науки.

Во время трансляции Елизавета II проигнорировала скандальное интервью Гарри и Меган, решив обсудить другие темы. Так, королева порассуждала о миссии марсохода Perseverance, поговорила об метеорите Винчкомб, и вспомнила свое знакомство с первым человеком в космосе – Юрием Гагариным, передает телеканал Sky News.

Также сообщается, что во время трансляции Елизавета II не показывала ни малейшей тревожности, была в хорошем настроении и с юмором отвечала на вопросы.

The Queen was presented with a set of @NASAPersevere face masks at the end of the session, sent from @NASA HQ to Windsor Castle.



📸 Professor Smith asked that one of the masks be gifted to The Duke of Edinburgh, given HRH’s interest in space exploration. pic.twitter.com/Wx5LW9Lcwa