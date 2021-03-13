Елизавета II проигнорировала скандал с Гарри и Меган во время выхода на публику
Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после скандала с ее внуком принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Монарх приняла участие в онлайн-конференции, посвященной Британской неделе науки.
Во время трансляции Елизавета II проигнорировала скандальное интервью Гарри и Меган, решив обсудить другие темы. Так, королева порассуждала о миссии марсохода Perseverance, поговорила об метеорите Винчкомб, и вспомнила свое знакомство с первым человеком в космосе – Юрием Гагариным, передает телеканал Sky News.
Также сообщается, что во время трансляции Елизавета II не показывала ни малейшей тревожности, была в хорошем настроении и с юмором отвечала на вопросы.
The Queen was presented with a set of @NASAPersevere face masks at the end of the session, sent from @NASA HQ to Windsor Castle.— The Royal Family (@RoyalFamily) March 12, 2021
📸 Professor Smith asked that one of the masks be gifted to The Duke of Edinburgh, given HRH’s interest in space exploration. pic.twitter.com/Wx5LW9Lcwa
Напомним:
в интервью Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.
Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл. Они отметили, что обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам.
Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.