Елизавета II отвергла советы Маркл и Гарри об изменениях во дворце
Принц Гарри и Меган Маркл во время жизни при королевском дворце горели желанием активно участвовать в деятельности семьи. Но королева Елизавета II отвергла инициативы пары.
Об этом сообщает издание The Express со ссылкой на королевского эксперта Кэти Николл. По словам женщины, герцог и герцогиня Сассекские хотели изменить старые установки и внести что-то новое в ритм жизни монаршей семьи.
"Гарри и Меган очень хотели бы принять участие в обсуждении того, как дворец может стать более эффективным местом работы. Но у меня такое ощущение, что все это решалось внутри компании. Об этом заботились придворные под наблюдением королевы и членов королевской семьи",– рассказала эксперт.
Николл также уточнила: после того, как Меган и Гарри выдвинули ряд обвинения против королевской семьи, в том числе и в расизме, Елизавета II инициировала расследование. Однако супругов также не пригласили поучаствовать в нем.
"Я думаю, это весьма показательно, что Меган и Гарри не пригласили участвовать в расследовании. Их намеренно держат на расстоянии от этого. Пара разорвала отношения с дворцом, с придворными..." – добавила инсайдер.
Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены цветом кожи будущего малыша.
Затем Маркл шокировали заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".
Также Маркл признавалась, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл. Они отметили, что обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлись на долю супругов.
Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына и его супруги Меган Маркл.