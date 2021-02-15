Елизавета II и принц Филипп могут никогда не увидеть второго ребенка Гарри и Меган – СМИ

Королевские эксперты сомневаются в том, что королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп когда-либо смогут увидеться с будущим правнуком.

Так, недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские во второй раз станут родителями. На данный момент они живут в Монтесито, где подписали многомиллионные контракты с Netflix и Spotify. Об этом пишет издание Dailymail.

Младший сын принца Уэльского Чарльза принц Гарри этим летом собирается поехать в Великобританию, чтобы навестить своих близких, но Меган вряд ли захочет присоединиться к нему "из-за личных мотивов".

"Возникает вопрос, когда же королева, которой в апреле исполняется 95 лет, и принц Филипп, которому в июне исполняется 100 лет, смогут повидаться с будущим правнуком. Может быть, они никогда не увидят его. Маленького Арчи они тоже долго не видели, и это действительно печально. Конечно, они созванивались в Zoom, но это никак не может заменить живого общения", – объяснил королевский эксперт Фил Дампьер.

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