Элитный Range Rover принца Уильяма и Миддлтон выставили на аукцион: как он выглядит

Внедорожник Range Rover Vogue SE, принадлежащий принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон, выставили на аукцион. Автомобиль 2013 года продают от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (около 40-55 тысяч долларов).

Транспортное средство было предоставлено для личного пользования герцогов Кембриджских VIP-отделом Land Rover. Его цвет – "балтийский синий", а кожаный салон сделан в стиле "миндаль с эспрессо". Об этом пишет издание Tatler (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, внедорожник имеет специальную боковую подножку для облегчения входа и выхода, холодильник для напитков, ковер премиум-класса Land Rover и резиновые коврики.

Поверхности машины обработаны специальными защитными средствами, которые гарантируют долговечность. Также в салоне есть специальная наклейка, которая подтверждает принадлежность автомобиля королевской семье.

Кроме того, Range Rover оснащен ABS, дополнительными шторками и подушками безопасности. Согласно спецификации, 2,5-тонный внедорожник может разогнаться с нуля до 62 миль/час за 6,5 секунды и достичь максимальной скорости 135 миль/час.

Отмечается, что автомобиль был подарен Миддлтон и Уильяму в год рождения принца Джорджа (2013). Известно, что у герцогов также есть еще один Range Rover темно-серого цвета, которым управляет Миддлтон. А до женитьбы принц Уильям водил Audi А5.

Ранее OBOZREVATEL решил собрать машины, которые были в автопарке принца Филиппа. Первым автомобилем был Standard Nine 1935 года. На нем он ездил в 1940 году на Цейлоне.