Елена Зеленская появилась на саммите НАТО в вышиванке почти за 10 тысяч гривен. Фото

Жена президента Украины Владимира Зеленского – Елена Зеленская – появилась в Вильнюсе на саммите НАТО в изящной вышиванке от украинского бренда GUNIA Project. Первая леди дополнила деловой образ с украинскими мотивами черными брюками Katimo.

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Цена вышитой рубашки, в которой Елена Зеленская встретилась с мировыми лидерами и жителями, пришедшими на открытие саммита, составляет 9800 грн. Об этом говорится на сайте бренда (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Крой рубашки "Франка", которую выбрала любимая украинского президента, базируется на силуэте вышитой Борщевской рубашки. Вышивка черным по белому – еще одно отличие традиции этого региона, отметили в описании.

Дизайн орнамента вдохновлен эстетикой гуцульских изразцов. Изюминка изделия – пуговица в форме сердца. Также Елена Зеленская завязала на талии пояс в тон хлопчатобумажной ткани.

Вместе с Владимиром Зеленским первая леди вышла на центральную площадь в Вильнюсе, чтобы обратиться к людям. Лидер Украины призвал никогда не оглядываться на Москву. Подробнее о его выступлении – читайте по ссылке.

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Его участники, лидеры стран, входящих в Альянс, практически до самого старта встречи продолжали работу над итоговым коммюнике саммита. Оно, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, будет содержать "сильное сообщение для Украины".

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская ведущая Маша Ефросинина приехала на саммит НАТО с особой миссией. Что там будет делать звезда – читайте здесь.