Елена Зеленская появилась на публике в элегантном белоснежном костюме. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская вышла на публику в элегантном белом костюме, который состоит из брюк и удлиненного пиджака. Свой аутфит супруга президента дополнила бежевыми туфлями-лодочками и лаконичными украшениями.

Зеленская побывала на встрече с девушками из арт-проекта "Наука – это она". Соответствующие снимки первая леди опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Свой женственный образ Елена подчеркнула с помощью прически: она собрала волосы в аккуратный пучок, а на лице сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках.

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"Girl power – эти два слова ярко описывают мой вечер! Вечер, который я с удовольствием провела вместе с девушками из проекта "Наука – это она". Девушки мечтают стать учеными, биологами, математиками, инженерами, специалистами по робототехнике, топ-менеджерами. Меня вдохновляют такие истории. Это – о смелости идти за своей мечтой", – написала Зеленская.

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