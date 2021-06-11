Елена Зеленская появилась на публике в элегантном белоснежном костюме. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская вышла на публику в элегантном белом костюме, который состоит из брюк и удлиненного пиджака. Свой аутфит супруга президента дополнила бежевыми туфлями-лодочками и лаконичными украшениями.
Зеленская побывала на встрече с девушками из арт-проекта "Наука – это она". Соответствующие снимки первая леди опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).
Свой женственный образ Елена подчеркнула с помощью прически: она собрала волосы в аккуратный пучок, а на лице сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках.
"Girl power – эти два слова ярко описывают мой вечер! Вечер, который я с удовольствием провела вместе с девушками из проекта "Наука – это она". Девушки мечтают стать учеными, биологами, математиками, инженерами, специалистами по робототехнике, топ-менеджерами. Меня вдохновляют такие истории. Это – о смелости идти за своей мечтой", – написала Зеленская.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.
Также первая леди вышла в свет в очередном модном образе – костюме болотного оттенка и белой обуви. Так, супруга президента посетила Мариинский дворец в Киеве, где запустили аудиогид.