Экс-жена Владимира Остапчука об измене: когда я рожала, он был с другой

Бывшая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука – Елена – дала большое интервью, в котором рассказала подробности отношений с экс-супругом. Она заявила, что после окончательного развода выдохнула, однако всё ещё плакала из-за детей, которых Владимир пытался забрать.

Отвечая на следующий вопрос журналиста Славы Демина в программе "Слава+" на Youtube, какие последние позитивные моменты были в отношениях с Владимиром, Елена не смогла назвать их. Она сказала, что "как оказалось, позитивными они были только для меня".

"В моем браке были такие моменты у меня, которые казались мне позитивными, но позднее я узнавала, что они таковыми не были для нас с ним. Мне сейчас сложно отделить какую-то часть. Например, для меня рождение сына было максимально позитивным моментом, но потом я узнала, что в этот момент Владимир был с другой женщиной", – рассказала Елена.

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Она подчеркнула, что в отношениях с Остапчуком у нее лично было масса позитивных моментов, но они были не общими.

"Для меня было много таких моментов, когда я думала, что они важные, яркие и крутые. Например, прогулка по пляжу. Красиво, романтично, потом ужин – все супер. Или полет на воздушном шаре – романтично и круто, но так было только для меня", – сказала экс-супруга Остапчука.

Напомним:

Владимир Остапчук и Елена Войченко расстались после 12 лет брака. Причиной разрыва Владимир называет скандалы, а Елена – измены.

У них есть дочь Эмилия и сын Эван.

В 2020 году телеведущий познакомился со своей новой возлюбленной Кристиной Горняк. В том же году он сделал ей предложение и через пару месяцев пара поженилась.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Владимир Остапчук подал запрос в службу опеки на психологическую экспертизу его бывшей жены. Однако из-за карантина процесс временно приостановили.