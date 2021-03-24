Экс-жена Богдана рассказала, почему пошла на "Холостяк" и как заболела COVID-19 на шоу

Бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна рассказала, что пойти на проект "Холостяк 11" ее подтолкнула сестра.

Такими подробностями женщина поделилась в своих Instagram-stories, когда общалась с подписчиками. По словам Анны, после развода с Богданом она не имела отношений, поэтому решила попробовать найти любовь на шоу (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Если бы не моя сестра, меня бы не было на этом проекте, она настояла, чтобы я подала анкету. Я решила попробовать. Шоу "Холостяк" всегда подбирает хороших героев", – написала она.

Анна также призналась, что заболела коронавирусом во время съемок "Холостяка". Она добавила, что перенесла болезнь в легкой форме, но больше не комментировала эту тему.

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