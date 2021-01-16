Экс-участник 'Холостячки' раскрыл подробности отношений Эллерта и Мишиной

Экс-участник, полуфиналист реалити "Холостячка" Андрей Рыбак рассказал, что между Александром Эллертом и Ксенией Мишиной настоящая любовь.

По его словам, их чувства видно невооруженным глазом. Об этом мужчина сообщил в интервью для YouTube-канала "Тушите свет" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Рыбак рассказал, что недавно вместе с парой он смотрел один из выпусков шоу "Холостячка". Во время этого было видно, что Эллерт и Мишина по-настоящему любят друг друга и между ними действительно искренние чувства.

Так, по его словам, они все время держались за руки, обнимались и целовались.

Кроме того, Рыбак отметил, что их дружба с Эллертом не закончилась, они просто стали реже видеться. Но мужчины поддерживают связь и общаются.

Как сообщал OBOZREVATEL: