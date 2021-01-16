Экс-участник "Холостячки" раскрыл подробности отношений Эллерта и Мишиной
Экс-участник, полуфиналист реалити "Холостячка" Андрей Рыбак рассказал, что между Александром Эллертом и Ксенией Мишиной настоящая любовь.
По его словам, их чувства видно невооруженным глазом. Об этом мужчина сообщил в интервью для YouTube-канала "Тушите свет" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Рыбак рассказал, что недавно вместе с парой он смотрел один из выпусков шоу "Холостячка". Во время этого было видно, что Эллерт и Мишина по-настоящему любят друг друга и между ними действительно искренние чувства.
Так, по его словам, они все время держались за руки, обнимались и целовались.
Кроме того, Рыбак отметил, что их дружба с Эллертом не закончилась, они просто стали реже видеться. Но мужчины поддерживают связь и общаются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.