Экс-телохранитель Трампа рассказал, как тот орал на жену и запугивал людей

Бывший телохранитель Дональда Трампа Кевин Маккей дал эксклюзивное интервью, в котором рассказал, как тот неподобающе относился к своей жене Мелании и запугивал людей. Он также вспомнил, что экс-президент США остался ему должен 130 долларов.

Соответствующий материал опубликовало издание Daily Mail. По словам инсайдеров, Кевин работал на Дональда пять лет, прежде чем был уволен в 2012 году по неизвестным причинам. Мужчина отметил, что вынужден был мириться с истериками и скандалами Трампа.

Кевин признался, что Мелания всегда казалась ему очень воспитанной и заботливой женщиной, которая "делала все, что ей говорили". Однако Трамп иногда на нее кричал. Телохранитель вспомнил, как стал свидетелем ссоры между супругами.

"Он всегда был немного раздражительным. Однажды утром Мелания протянула ему кофе, и он отрезал: "Я не хочу его, мы поговорим об этом позже". Не знаю, беспокоил ли его кофе или что-то еще.... Но он никогда не спорил со своей женой перед другими людьми", – отметил Маккей.

Бывший телохранитель Трампа также вспомнил, как тот хотел построить поле для гольфа в Балмеди, Шотландия, неподалеку от места рождения своей покойной матери. Однако местные землевладельцы не хотели расставаться со своей землей. После чего он пытался их запугать.

"Я хочу, чтобы ты устроил этим ублюдкам тяжелые времена", – сказал Трамп, по словам бывшего телохранителя. Он хотел, чтобы его охранники поехали к домам несговорчивых шотландцев, светили им в окна фарами и сигналили всю ночь.

В интервью отмечается, что Трампу захотелось фастфуда во время делового визита в Шотландию в 2008 году по дороге в аэропорт Абердина, когда он посещал свой любимый гольф-клуб Trump International. У него не оказалось при себе британской валюты, так что он попросил об услуге Кевина.

Маккею пришлось купить 20 чизбургеров с картошкой фри и 10 стаканов кока-колы, чтобы Трампу хватило на дорогу до Нью-Йорка. Стоило это 95 фунтов стерлингов (около 130 долларов). Кевин отметил, что для него это была существенная сумма, так как, работая на Дональда, он зарабатывал около 2700 долларов.

"Он пообещал вернуть мне деньги, и я все ждал, что он скажет: "Кевин, вот твои 130 баксов, что я тебе должен", но он так этого и не сделал", – отметил бывший телохранитель.

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