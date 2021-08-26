Экс-солистка 'Тату' заявила, что ее изнасиловали в детстве

Бывшая участница дуэта "Тату" Лена Катина заявила, что в детстве стала жертвой насильника. Это произошло, когда ей было 11 лет.

Артистка не стала раскрывать личность обидчика, а также не рассказала, понес ли он заслуженное наказание. Как пишет Starhit, ей пришлось долго восстанавливаться морально и физически после случившегося.

"До сих пор помню его лицо. Было так мерзко... Это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что работала с психологом. Готова об этом говорить, чтобы помочь другим подросткам с этим справиться", — рассказала певица.

Видео дня

Несмотря на страшный инцидент, Лена Катина смогла построить отношения с музыкантом Сашей Кузмановичем. В 2013 году они поженились, спустя несколько лет у влюбленных родился сын. Однако в 2019 году супруги развелись, и вскоре Катина закрутила новый роман.

"Мой сын еще не знаком с ним, но я не спешу, это новая история. Честно говоря, мне страшно. Но так как папа приехал, и Саша много времени проводит с ним, прямо сутки напролет, ему будет легче", — рассказала артистка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что экс-участница поп-группы "Тату" Юлия Волкова, которая в апреле подала документы для участия в праймериз "Единой России", представила свой первый предвыборный видеоролик.