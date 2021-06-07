Экс-невеста Козловского показала опухшее лицо от укусов комаров в отеле. Фото

Экс-участница шоу "Холостяк" и бывшая невеста певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай пожаловалась на одну из харьковских гостиниц, в которой ее покусали комары. Так, у знаменитости опухли веки и глаза.

За ночь в этом отеле Эсхакзай заплатила 3660 гривен. Звезда переживала из-за своего внешнего вида, однако ей удалось спасти все макияжем. Об этом она рассказала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Как сниматься с таким лицом? Я не знаю. И сколько меня еще укусит за ночь комаров, я не знаю", – написала ведущая.

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Так, чтобы решить проблему в отеле, Эсхакзай сначала принесли электрофумигатор с жидкостью от комаров, но в результате знаменитость потребовала вернуть деньги и переехала в другое место.

Коротко о знаменитости:

Рамина Эсхакзай – журналист, автор и ведущая YouTube-канала "Ходят слухи". Финалистка популярного телешоу "Холостяк" (5-й сезон, украинская версия). В 2016 году стало известно о романе с украинским артистом Виталием Козловским.

Через год отношений певец сделал предложение руки и сердца Рамине, однако дело до свадьбы так и не дошло. Пара рассталась спустя 1,5 года отношений. Артисты не давали четких комментариев. В 2019 году Эсхакзай сообщила о новых отношениях с бойфрендом Евгением Прониным.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, экс-участница шоу "Холостяк" и бывшая невеста певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай выходит замуж за адвоката Евгения Пронина, с которым была в отношениях с 2019 года. Девушка показала фото, где красуется кольцо с бриллиантами.