Экс-'холостяк' Добрынин и Даша Квиткова покрестили сына. Фото

Популярный ведущий и главный герой 9 сезона романтического шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его избранница, блогер Даша Квиткова совсем недавно стали родителями. Спустя 8 дней после рождения сына пара крестила своего малыша.

В Instagram-stories новоиспеченные родители показали, как и где прошло это мероприятие, а также назвали имена крестных родителей для их сына Льва. Ими стали две пары – стоматолог Анатолий и его супруга Катерина, а также блогер Алина Френдий и ее муж Петр.

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Торжество проходило в доме Никиты и Даши, в котором они совсем недавно закончили делать ремонт. Пара пригласила домой священника и гостей.

Отметим, что Даша надела темно-синее платье свободного кроя, а Никита – джинсы и темно-синюю рубашку.

Добрынин записал видеообращение к своим подписчикам и поблагодарил за поздравления:

"Как для новоиспеченных родителей для нас сегодня был очень ответственный, важный день. Спасибо вам за поздравления. Особенно приятно, когда заходишь в магазин, а продавцы на кассе, я не побоюсь этого слова, практически в любом магазине, практически на любой кассе поздравляют тебя с рождением сына – это офигенно".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Добрынин рассказал о своем нелегком решении присутствовать на родах. Он долго думал и хотел все взвесить и все-таки решился на партнерские роды.