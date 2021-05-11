Экс-бойфренд Лопес шокирован 'романом' певицы и Аффлека – СМИ

Профессиональный бейсболист Алекс Родригес "шокирован и ошеломлен" тем, что его бывшая возлюбленная – американская певица Дженнифер Лопес – засветилась в компании своего экс-бойфренда – актера Бена Аффлека. Как оказалось, спортсмен надеялся, что они все же смогут сойтись и попытаются поработать над отношениями.

Об этом пишет издание The Mirror. По словам инсайдера, Родригес пытался связаться с Лопес и встретиться с ней, но у нее "нет такого желания".

Отметим, что певица начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом в 2017 году. В апреле 2021 года стало известно, что пара рассталась.

Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек намерен возобновить романтические отношения с экс-возлюбленной Дженнифер Лопес. Актер расстался со своей девушкой Аной де Армас в январе и теперь "ждет своего часа", чтобы сделать первый шаг в отношениях с Дженнифер.

Звезды познакомились на съемках фильма в 2002 году и моментально влюбились друг в друга. Буквально через несколько месяцев Бен предложил Дженнифер стать его единственной и подарил помолвочное кольцо. Однако в 2004 они заявили о расставании.

На данный момент оба остались без партнеров, поскольку недавно певица заявила о том, что расстается с бейсболистом Алексом Родригесом спустя четыре года отношений. Знаменитости объяснили свое решение тем, что у них гораздо лучше получается дружить, нежели быть парой.

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес готова начать отношения лишь с тем мужчиной, которому она сможет полностью доверять. По словам инсайдеров, знаменитость ищет партнера, который не вызовет у нее сомнений даже когда они будут находится порознь в какой-то момент.