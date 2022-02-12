Руки не лгут. Эксперт по языку тела рассказал, какой принц Гарри на самом деле

Экстрасенс и эксперт по языку тела Инбаал Хонигман проанализировал жесты рук герцога Сассекского и сделал выводы, что он ведет себя "честно, искренне и по-настоящему занят".

Как пишет Express, специалист утверждает, что принц Гарри красноречивый и привлекательный оратор. Он использует правильные слова для каждого нюанса эмоции, приправляя свои взгляды шутками и искренними примерами. Однако внимание Хонигман акцентирует на жестах королевской личности.

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"Когда он говорит "баланс между работой и личной жизнью", его руки имитируют весы для баланса, когда он говорит "в этом открытии…", он двигает рукой влево и вправо, подразумевая, что идет по извилистой тропинке. Когда он говорит "вершина", он тянется вверх, чтобы показать, где должна быть вершина. Увлекательно то, что каждый жест предшествует тому слову. Он использует руки не для поддержки предложений, а для того, чтобы вести их", – считает специалист.

По его словам, принц Гарри думает быстрее, чем говорит, и оперативно двигает руками. А люди, которые говорят руками, кажутся привлекательными, энергичными и теплыми.

"Я бы предположил, что он абсолютно искренен в своей артикуляции. Ему не нужно думать о том, что он говорит – за него говорят его руки. Труднее лгать телом, чем речью", – добавил Хонигман.

Эксперт считает, что герцог Сассекский отличается от других членов монаршей семьи, которые традиционно говорят прямо, сложив руки перед собой, а также принимают застывшую и неподвижную позу.

"Его плечи наклоняются вперед, что является жестом близости, желанием соединиться с человеком по другую сторону микрофона. Его руки оживлены, а глаза бегают в поисках идеального слова, которое нужно сказать, чтобы сообщение правильно поняли. Он производит впечатление честного, искреннего и вовлеченного в дело", – заключил Хонигман.

Коротко о королевской личности:

Принц Гарри – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы, брат принца Уильяма. С раннего детства известен под семейным именем как принц Гарри.

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