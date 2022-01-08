Екатерина Осадчая рассекретила, куда они с Горбуновым улетели отдыхать после новогодних корпоративов

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая выложила фотографии из экзотического отдыха и рассекретила, куда они с Юрием Горбуновым и детьми улетели после новогодних корпоративов. Семейство устроило себе отпуск в солнечном Таиланде.

Кадрами с пляжа и возле пальм звезда "Світського життя" поделилась с подписчиками в своем Instagram. Катя заявила, что попала в райское место (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После катания на лыжах в курортном Буковеле супруги с детьми сразу улетели в тропическую местность. До последнего артистка не рассказывала фолловерам, куда они отправились.

Уже заселившись в отель и лежа на песчаном пляже Осадчая дала юзерам возможность догадаться, где они отдыхают. Правильным ответом она отметила Таиланд.

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Екатерина уже продемонстрировала в stories голубой океан, экзотические деревья и традиционный десерт с манго и рисом.

Ведущая назвала страну "маленьким раем" и написала, что солнце и море подзаряжают ее после тяжелых будней.

На опубликованных кадрах Осадчая стоит на деревянной качеле, позирует на пальме и просто делает селфи на фоне кристально чистой воды. По словам автора, спокойствие иногда прерывают игривые дети, однако звездным родителям удается совмещать загорание и развлечения.

Коротко о звезде:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка, ведущая программы "Светская жизнь". С 13 до 18 лет она работала в модельном бизнесе в Западной Европе. Потом вернулась в Украину. В феврале 2018 года получила титул "Мамы рока" по версии "Viva! Самые красивые".

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