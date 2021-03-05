Ефросинина в костюме обезьяны собралась соблазнять мужа. Видео

Известная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина показала "сексуальный" наряд, который подготовила для своего мужа.

На ее странице в Instagram появился короткий ролик, в котором знаменитость продемонстрировала плавные движения в костюме обезьяны. Она медленно зашла в комнату, затем резко присела, уверенно глядя при этом в объектив. На фоне играла песня "Просто здравствуй" группы "Не пара" (видео можно посмотреть ниже).

"Так редко вижу мужа последнее время…Надо бы добавить в отношения огня", – подписала публикацию Ефросинина.

Поклонников рассмешило забавное видео, поэтому в комментариях они пишут, что получилось довольно весело. А также добавляют, что "наряд просто бомба".

Напомним, Мария Ефросинина – украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend, Почетный посол ООН в области народонаселения на Украине. Телевизионную карьеру начала в утреннем шоу "Подъем", которое вела вместе с украинским актером Юрием Горбуновым.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефросинина сделала фотосессию в легендарном стиле. Она позировала в роскошном платье с открытыми плечами, атласном платке темно-синего цвета и ярко-оранжевых длинных перчатках. Волосы были собраны в хвост, а на лице был легкий макияж.