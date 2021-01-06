Ефросинина расплакалась в прямом эфире после вопроса о старшей дочери

Украинская телеведущая Маша Ефросинина расплакалась в прямом эфире из-за своей старшей дочери Наны. По словам знаменитости, сейчас она учится в Канаде.

Так, ведущая призналась, что очень болезненно переносит разлуку с дочерью. Об этом Ефросинина сообщила на своей странице в Instagram.

Телезвезде в прямом эфире задали вопрос о дочери, на что та рассказала, что уже два дня ей кажется, что она умирает, и с этим женщина ничего поделать не может.

После этого ведущая решила прекратить эфир, так как ей нужна была пауза, чтобы успокоиться.

Стоит отметить, что многие поклонники начали поддерживать звезду. Ефросининой посоветовали чаще общаться с дочерью Наной по видеосвязи.

Напомним, Маша Ефросинина – это украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Она уже 12 лет живет в браке с Хромаевым Тимуром – он финансист, сын заслуженного тренера Украины и СССР по баскетболу Зураба Хромаева.

У супругов двое детей – дочь Нана и сын Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маша Ефросинина заявила, что заразилась коронавирусом. Знаменитость подробно рассказала поклонникам о своем самочувствии.