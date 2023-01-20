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Ефросинина принесла цветы и игрушки на место катастрофы в Броварах: как сейчас выглядит детский сад

Катерина Малай
Люди
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Ефросинина принесла цветы и игрушки на место катастрофы в Броварах: как сейчас выглядит детский сад

Украинская телеведущая Маша Ефросинина принесла цветы и подарки на место авиакатастрофы в Броварах Киевской области, где 18 января возле детского сада упал  с руководством МВД на борту. В результате погиб один ребенок и еще многие дети пострадали, поэтому в сад уже несколько дней несут детские игрушки и свечи.

Видео дня

Ведущая обратилась к подписчикам на английском языке, чтобы показать иностранцам, какая трагедия постигла Украину. Видео появилось в ее Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это то самое же место в Броварах. Вы можете увидеть, как оно выглядит после произошедшей вчера трагедии. Я надеюсь, вы понимаете, что это ад, через который украинцы проходят каждый день. Каждый день в Украине выглядит именно так. Надеюсь, однажды мы сможем это остановить", – сказала Ефросинина.

Ефросинина принесла цветы и игрушки на место катастрофы в Броварах: как сейчас выглядит детский сад

Она принесла к месту авиакатастрофы букет белых цветов и двух игрушечных медведей – голубого и розового. Звезда положила подарки на кучу других цветов и игрушек, которые за день принесли небезразличные украинцы.

Ефросинина принесла цветы и игрушки на место катастрофы в Броварах: как сейчас выглядит детский сад

Телеведущая обошла детский сад, который, как выяснилось, еще нельзя снимать вблизи. Впрочем, ей удалось показать разбитое окно столовой.

Ефросинина принесла цветы и игрушки на место катастрофы в Броварах: как сейчас выглядит детский сад

Артистка подчеркнула, что это не первая трагедия для украинцев, ведь российские оккупанты продолжают совершать геноцид.

Ефросинина принесла цветы и игрушки на место катастрофы в Броварах: как сейчас выглядит детский сад

Напомним: в среду, 18 января, в одном из районов города Бровары упал вертолет, в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. Есть пострадавшие и погибшие, в частности дети.

Украинские звезды отреагировали на авиакатастрофу и гибель руководства МВД в своих соцсетях. Что написали знаменитости – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появились первые кадры с места крушения. По одной из версий, вертолет задел крышу детского сада.

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