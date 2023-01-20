Ефросинина принесла цветы и игрушки на место катастрофы в Броварах: как сейчас выглядит детский сад

Украинская телеведущая Маша Ефросинина принесла цветы и подарки на место авиакатастрофы в Броварах Киевской области, где 18 января возле детского сада упал с руководством МВД на борту. В результате погиб один ребенок и еще многие дети пострадали, поэтому в сад уже несколько дней несут детские игрушки и свечи.

Видео дня

Ведущая обратилась к подписчикам на английском языке, чтобы показать иностранцам, какая трагедия постигла Украину. Видео появилось в ее Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это то самое же место в Броварах. Вы можете увидеть, как оно выглядит после произошедшей вчера трагедии. Я надеюсь, вы понимаете, что это ад, через который украинцы проходят каждый день. Каждый день в Украине выглядит именно так. Надеюсь, однажды мы сможем это остановить", – сказала Ефросинина.

Она принесла к месту авиакатастрофы букет белых цветов и двух игрушечных медведей – голубого и розового. Звезда положила подарки на кучу других цветов и игрушек, которые за день принесли небезразличные украинцы.

Телеведущая обошла детский сад, который, как выяснилось, еще нельзя снимать вблизи. Впрочем, ей удалось показать разбитое окно столовой.

Артистка подчеркнула, что это не первая трагедия для украинцев, ведь российские оккупанты продолжают совершать геноцид.

Напомним: в среду, 18 января, в одном из районов города Бровары упал вертолет, в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. Есть пострадавшие и погибшие, в частности дети.

Украинские звезды отреагировали на авиакатастрофу и гибель руководства МВД в своих соцсетях. Что написали знаменитости – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появились первые кадры с места крушения. По одной из версий, вертолет задел крышу детского сада.

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